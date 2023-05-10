Ak Parti'den Oltu'da coşkulu miting

Ak Parti'nin Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlediği mitinge ilk yerli ve milli otomobilimiz TOGG Oltu damgasını vurdu.

Miting programının açılış konuşmasını Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü yaptı. Daha sonra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanım Mehmet Sekmen kürsüye çıktı.

Başkan Sekmen, seçime az bir zaman kala Oltulularla bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirterek, “14 Mayısta Ülkenin Cumhurbaşkanını ve Milletvekillerini siz belirleyeceksiniz. Ama inanıyorum ki siz haktan yana, adaletten yana ve ülkeden yana mühür basacaksınız. Birileri yanlarına terör örgütlerini alıyorlar. Nerdeyse vatanı bölecek argümanlarda bulunuyorlar. Teröristleri serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Ama sizler bu terör örgütlerine geçit vermeyeceksiniz. “ dedi

Ak Parti Erzurum Milletvekili adaylarından Muhammed Gökberk Kocaaliler, ise programda şunları söyledi, “Bu gün Oltu'ya Oltu taşını gediğine oturtmaya geldik. Bizler Oltu'da devlet kuran yiğitlerin destanını okuyarak büyüdük. Şerefli Oltu'nun geçmiş tarihi yürür menzile katar Oltu'da. İşte bizde davamızda menzilimizde derdimizde Oltu'dur dedik ve huzurunuza geldik”

Ak Parti Erzurum İlk Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun selamlama konuşması sonra Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Oltulu vatandaşların her zaman Ak Parti'nin ve Recep Tayip Erdoğan'ın arkasında olduğunu gösterdiklerini vurgulayarak, “Allah hepinizden razı olsun. Recep Tayip Erdoğan'ın arkasından nasıl olmasın? Oltu 86 yıllık esareti bitirip Ayasofya'nın minarelerinden ezan seslerini gökyüzüne yükseltmedi mi? 28 Şubatta kardeşlerimizi inim inim inleten, dava adamlarını inim inim inleten, baş örtüsüyle ordu evlerine giremeyen okullara giremediğiniz engelleri kaldıran, adam değil mi? Şehit olunca bayrağımızı tabutuna açtığımız şehidimizin anasını ordu evine sokmuyorlardı. Bu yasağı, bu zulmü ortadan kaldıran Recep Tayip Erdoğanın değil miydi?” dedi. Bu arada İçişleri Bakanı Efkan Ala'da, telefon bağlantısıyla miting alanındaki Oltuluları selamladı .

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ise Oltu'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “Ne kadar güzellik olduysa ne kadar güzel hizmet olduysa hepsinde sizin imzanız ve mührünüz var. Allaha hamd ediyorum ki, 21 senedir gözümüzün bebeği dünya lideri Recep Tayip Erdoğanla berber sizlere hizmet etme imkanımız oldu. Bu bizim için şereflerin en güzelidir. Cumhur ittifakının karşısında duran şer ittifaklarının içerisinde, işte o Feto da var. Feto ile beraber PKK var. Onların arkasında onları besleyen büyüten destekleyen maalesef Amerika Birleşik Devletinin derin devleti var. Değerli hemşerilerimiz böyle bir günde Recep Tayip Erdoğan'a sahip çıkmayacağız da ne zaman çıkacağız” şeklinde konuştu.