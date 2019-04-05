AK Parti'den seçmene teşekkür

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 63 ile Büyükşehir Belediyesini ve 12 ilçeyi kazandığı Erzurum'da teşekkür toplantısı düzenledi.

31 Mart'ta Cumhur İttifakı ile Erzurum'da seçimlere giren AK Parti yüzde 63 oy alarak Büyükşehir Belediyesini ve 12 ilçeyi kazandı. AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Belediye Başkanları Erzurum halkına teşekkür etti. Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum'da başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek "Hem Erzurum'da hem Türkiye'de güzel bir seçim geçirdik. Erzurum'da yüzde 82 oranında bir katılım vardı. Bu seçim aynı zamanda AK Parti iktidara geldiğinden berri Erzurum'da en fazla geçersiz oy çıkan seçim oldu. Erzurum'da yüzde 65 civarında oy beklentimiz vardı tahmin ettiğimiz gibi yüzde 63 oy aldık. Diğer seçimlerle kıyasladığımızda iyi bir başarı elde ettik. Bu seçime katkı veren bakanlarımıza, adaylarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ederiz. Güney ilçelerinde yüzde 20'lerde oy alıyorduk şimdi yüzde 40'lara çıkardık. Çat ilçesinde belediye başkanı hiç seçememiştik artık Çat'ta bir belediye başkanımız var" dedi.

"Uzun süreli seçimsiz hizmet dönemi var önümüzde"

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, önlerinde uzun süre seçimsiz bir hizmet dönemi olduğunu belirterek "Şükürler olsun iyi bir seçim süreci tamamladık. Cumhur İttifakı Türkiye geneli ve Erzurum'da başarılı oldu. Bir taraftan Cumhur İttifakı'nın karşısındaki partiler ve onları destekleyenler karşısında bu başarıyla güven tazelenmiş oldu. Önümüzde 4.5 yıl süreyle hizmet vereceğimiz bir dönem var. Belediye başkan adayımız yüzde 63 oy alarak tekrar başkan oldu. Erzurum'da 12 ilçeyi AK Parti aldı. İstanbul'da CHP'nin adayının hukukun ortaya koyacağı sonucu beklemeden bir telaş ortaya koyması yanlıştır. Hukuki süreci beklemesi lazım. Uzun süreli seçimsiz hizmet dönemi var önümüzde. Biz Erzurum'da istişare konusunda örnek gösterilecek bir durum sergiliyoruz. Bütün birimlerimizi birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın geçtiğimiz yıllarda her alanda öne çıkan çalışmalar yaptığını gördük. Seçimlerin tekrardan hem ülkemize hem şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

"Biz hizmet kervanına kaldığımız yerden devam edeceğiz"

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise hizmet kervanına kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulayarak, "Yerel seçimleri AK Parti olarak Erzurum'da başarıyla tamamladık. Bu manada Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Bütün teşkilatımız ve adaylarımız büyük bir gayretle iklim koşullarının uygun olmamasına rağmen bu sonucu almak için çalıştı. Biz hizmet kervanına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz dava insanlarıyız, ben bütün belediye başkanlarımızın Erzurum'u daha ileri götüreceklerine inanıyorum. AK Parti kurulduğu günden itibaren Erzurum'da hep iktidar oldu. Erzurumlular hiçbir zaman AK Parti'yi yalnız bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de "Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz bu seçimde desteğini sağlayan Erzurumlu hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir yerel seçimi daha geride bıraktık. Sadece rakiplerle değil hem iç hem de dıştaki baskılara maruz kalan bir süreç yaşadık. Hamdolsun başarılı bir şekilde seçimden çıktık. Mazbatasını alacak arkadaşlarımızın süratle ilçe ilçe vatandaşıma hizmet edecek. Hemen araziye inip adeta bir temizlik seferberliği ve yollarda gerekli onarımları hemen başlatacağız" dedi.