Ak Parti'den Şenkaya çıkarması

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı ve Milletvekili Adayları ilçeleri adım adım gezerek seçim hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Bugünkü seçim gezisini ilk olarak İlçe Başkanı Ruhi Tanrıverdi refakatinde Narman İlçesi'nde başlayan Milletvekili Adayı Mehmet Öz, ardından Şenkaya'ya geçerek mitinge iştirak etti. Şenkaya'da İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Milletvekili Adayları Mehmet Emin Öz, ve Muhammed Gökberk Kocaaliler, çıkarma yaptılar.

Akşar beldesinde organize edilen ilçe mitingine katılan Küçükoğlu, Öz ve Kocaaliler'e ilginin yoğun olduğu gözlerden kaçmadı. İl Başkanı Küçükoğlu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, ve liderliğini yaptığı, temelleri bu topraklarda ve bu toprakların bin yıllık sahibi olan necip milletimize ait olan, AK Parti'mizin her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Küçükoğlu, “Nasıl ki bundan tam bir asır önce bağımsızlığımızın ve istiklalimizin diriliş meşalesini Erzurum'dan yaktıysak, şimdide, miting meydanını hınca hınç dolduran dadaşlar olarak 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye yüzyılıyla, ülkemizin yeniden şahlanışının meşalesini kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla buradan hep birlikte yakıyoruz. Millet ve ülke olarak, tarihi bir dönemden geçmekteyiz. Bu tarihi dönemde Ya "hep birlikte 86 milyon olarak biz kazanacağız" ve ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları ferasetle bozacağız. Ya da bize diz çöktürmek isteyenlere teslim olacağız” dedi.

Öz; Yaparsa Ancak Ak Parti Yapar

Şenkaya mitinginde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, ise AK Parti'nin, yılın 365 günü zaten sahalarda olan bir siyasi hareket olduğuna vurgu yaparak, “Milletimizin gönlünde yer bulmaktan başka bir gayesi olmayan bizlere sahip çıkacak olan da, yine kadirşinas hemşerilerimiz olacaktır. Şenkayalı vatandaşlarımızın da elbette beklentileri talepleri vardır. Bunların çözümü de yalnızca AK Parti ile mümkündür. Bugün esnafımızla, tüccarımızla, kamu çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızla gönül rahatlığı içerisinde bir araya gelebiliyorsak; bunun sebebi partimize gösterilen teveccühü halkımıza hizmet olarak yansıtabilmiş olmamızdır. Bizde temel felsefe budur; halka hizmet etmek, Hakk'a hizmet etmek demektir. Ne mutlu bizlere ki; sizlerden aldığımız destekle işte bu ayrıcalığı yaşıyoruz” diye konuştu.

Kocaaliler; Şahlanış Dönemine Giriyoruz

Erzurum'un en genç adayı olan AK Parti Milletvekili Adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler'e, mitinge katılanlar yoğun ilgi gösterdi. Sempatik tavırları ile hemen her kesimin yakın temasta olduğu Kocaaliler, mitingde 14 Mayıs seçimlerinin önemine değindi. Buradan gençlere çağrıda bulunan Kocaaliler, “Erzurum halkı 5 Mayıs mitinginde tarafını seçti. İnşallah tam kadro halinde meclise gidip sizlerin vekaletini almış olacağız. Şenkaya ilçemize yapılan hizmetler ortadadır. Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetler AK Parti döneminde yapılmıştır. Şenkaya İlçemiz AK Parti ile daha da büyüyecektir inşallah. 14 Mayıs seçimleri kader seçimi olmakla beraber Şahlanış döneminin de başlangıcıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız liderimizi bir kez daha bu göreve getirmek için herkes üzerine düşen görevi yapacaktır” şeklinde konuştu.