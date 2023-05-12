Ak Partili Öz; Ülkemiz büyümeye devam edecek

7 yıl boyunca Erzurum AK Parti Erzurum İl Başkanlığı görevini yürüten, milletvekilliği adaylığı için istifa ederek aday listesine giren Öz, seçim boyunca gittiği yerlerden yoğun ilgiyle karşılandı. Seçime iki gün kala bir değerlendirme yapan Öz, teşkilat mensuplarına özel olarak teşekkür ederek 14 Mayıs seçimlerinin hayırla sonuçlanmasını dileyerek “Bir ayı aşkın bir süredir sahada seçim çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir tercih yapacak. Bu süreç boyunca bizler aday arkadaşlarımız ile birlikte kapı kapı dolaşarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için nasıl bir değer olduğunu, AK Parti hükümetlerinde ülkemizin geldiği noktayı, Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleştireceğimiz çalışmaları anlattık. Artık söz de karar da milletin.

Seçim sürecinde Ak Partiye gönül verenlerin herkese ulaşmaya çalıştığını ifade eden Öz, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Partimiz için büyük fedakârlıklarla canla başla mücadele eden eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a, önceki dönem milletvekillerimize, mevcut milletvekillerimize, İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu'na, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK Üyemiz Erdoğan Dönmez'e, il teşkilatımız, gençlik ve kadın kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, önceki dönem yönetimlerde görev alan dava arkadaşlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, mahalle temsilcilerimize, büyük emeklerle bu sürecin organizasyonunu yaparak işin mutfağında bulunan Seçim Koordinasyon Merkezimizdeki tüm arkadaşlarıma candan teşekkürü borç biliyorum. Şehrimizi temsil etmeye talip olarak saha da yaptığımız çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyen, eleştirileri ile bizlere ufuklar açan, doğru yönlendirmelerle istişare kültürümüze katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki birçok badireler atlatan Türkiye'miz her şeye rağmen büyümeye devam edecektir” dedi.