Ak Parti'ye geçiş yaptılar

Bir süre önce toplu olarak istifalarını veren İYİ Parti Erzurum İl Gençlik Kolları yönetimi düzenlenen törenle AK Parti saflarına katıldılar. Toplamda 35 kişi oldukları öğrenilen yönetim kurulu rozet takıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladılar.

İYİ Parti Eski İl Başkanı Abdulkadir Tubay, istifa süreci sonrasında Erzurum'un bir evladı olarak İbrahim Aleyhisselam'a su taşıyan karınca misali tekrar sorumluluk alması gerektiği kanaatine vardığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi mücadelesine destek olmaya, yönetimimle birlikte var gücüyle çalışma sözü veren Tubay, 14 Mayıs seçimlerinde AK Partinin Erzurum'dan 6-0 hedefini tutturacağını kaydetti.

Ak Parti İle Yol Yürümeye Hazırım

İYİ Parti Eski Gençlik Kolları Başkanı Tubay, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şahsiyetsiz siyasilerin yönetimine asla bırakılmayacağına inanarak Türk İslam doktrinini en samimi şekilde temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde mücadele eden AK Parti saflarına geçerek mücadelemize güç katmaya Hak ile batılın savaşına, bir nefer olmaya geldim. Küresel güçlerin, şer odaklarının hedefinde olan ülkemizin, Türklüğün ve İslamiyet'in son kalesi olan mazlum, Müslüman coğrafyasının umudu, devletimizin ve devletimizi yöneten Cumhur İttifakı'nın Şerefli mücadelesine inanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi mücadelesine destek olmaya ve var gücümle ekibimle beraber mücadeleye etmeye ant içerek ya Allah bismillah diyerek niyet ettim. Rabbim davamızı ve mücadelemizi muvaffak eylesin. Devletimize Cumhurbaşkanımıza ve partimize güç versin. Bu kutlu harekete katılmam noktasında beni fazlasıyla ikna ederek vesile olan samimi AK dava neferi, Gökberk Kocaelililer kardeşime de ayrıca çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Küçükoğlu, Hep Sahada Olduk Olmaya da Devam Edeceğiz

İYİ Parti Gençlik Kolları teşkilatına rozet takma töreni için düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, altı milletvekili adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı, on altı tane ilçe belediye başkanı, yirmi teşkilat, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademeler ve teşkilatın tüm bireyleri ile sahada yedi yirmi dört çalışmakta olduklarını hatırlattı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Cumhurbaşkanın her daim arkasında olan, oylarıyla çok ciddi manada destek veren Erzurum halkının 14 Mayıs'taki seçimin de aynı desteğini sürdüreceklerini belirtti. Küçükoğlu, “Her zaman söylüyoruz; Bu seçim önemli. Evet her seçim önemlidir. Ama 14 Mayıs'taki seçim gerçekten önemlidir. Aday tanıtım toplantısında bir ifade kullanmıştım. Hak ve batıl mücadelesi devam etmektedir. Bugün aldığım böyle bir duyum var. Birileri rahatsız olmuş. Rahatsız olanın yeri o millet denen fakat içinde milletin mensubu bulunmayan yer değildir. Burasıdır. Hakk'ın yanında hakkı bilenler, hakkın yanında mücadele edenler bugün burada başkanım gibi otuz beş tane gençlik kollarındaki arkadaşlarım gibi muhtarlarım gibi diğer diğer katılımcılar gibi burada kendi yuvalarında olurlar. Hakk'ın yanında mücadeleye bizimle birlikte devam ederler. 14 Mayıs'ta da sandıkları Birlikte patlatırız” diye konuştu.

Akdağ; Erzurum Siyasi Basiret Sahibidir

Önceki dönem Başbakan Yardımcısı Eski Sağlık Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ,'da İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş törenine iştirak etti. Tubay ve yönetimine rozetlerini bizzat takan Milletvekili Akdağ, Erzurum'un siyasi basiretine vurgu yaptı. Seçimlere bir aydan daha kısa bir zaman kaldığını hatırlatan Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı olmasını istemeyenlerin kimler olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü. “Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece Türkiye için değil bütün Müslüman halklar, İslam ülkeleri için ve mağdur milletler için büyük bir kıymeti var. Dolayısıyla Erzurum olarak yanında duracağız. Kardeşlerimiz bunu çok yerinde ve zamanında görmüşler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Aramıza katılmakla, bize güç katmış oldunuz. İnşallah hep beraber 14 Mayıs seçimlerine hazırlanacağız. İnşallah on dört Mayıs'ta cumhurbaşkanımızı tekrar bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak, lideri olarak o sandıklara çıkaracağız. Cumhur İttifakı da cumhurbaşkanımızın arkasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bize ciddi bir güç katacak. Bu şehre gelen hizmetler, yapılan güzellikler sizlerin sayesindedir. Sizin desteğinizle oluyor. Siz desteklemeseniz sürekli Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin arkasında durmasanız bunları nasıl yapacağız? Ben bugün şehir hastanemizi ziyarete gittim Vallahi çok hamd ediyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde benzeri hastaneler var. Avrupa'da kolay kolay bulamazsınız böyle. Yani çok ülkede dolaştım, Avrupa'da bulundum. Bugün medarı iftiharımız olan bu hastaneyi yapmaya çalışsanız yani bugünün parasıyla muhtemelen 6-7 milyar lira para lazım, belki daha da fazla. Şimdi Allah fırsat verdi bunları yaptık. Bundan sonra da Türkiye'nin ilerlemeye devam etmeye ihtiyacı var. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Onun için Abdülkadir kardeşim Siz bütün diğer kardeşlerim bu saflara gelerek hizmete başlayan AK Parti'yle beraber Erzurum diye ülkemize hizmet edecek kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin”