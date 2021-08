Akademik Performans değerlendirme raporu ve öğretim elemanları performans puanları açıklandı

Puanlama Sürecinde Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi (APSIS) Kullanıldı

46 üyeden oluşan Akademik Performans Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonundaki üyelerin her biri Atatürk Üniversitesinin ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitülerinden sorumlu tutuldu; söz konusu üyelerin tespit ettiği sorunlar komisyona getirildi ve her bir sorun komisyonda detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca Atatürk Üniversitesi tarafından kullanılan Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi (APSIS) yardımı ile Akademik Performans Puanı hesaplanması yoluna gidildi. Akademik performans değerlendirmesi; öğretim elemanı, bölüm, birim ve kurum düzeyinde, Yeni Nesil Üniversite konseptine uygun olarak yedi katmanda gerçekleştirildi. Bu yazılım üzerinden her bir öğretim elemanının puanları tek tek incelendi; tespit edilen eksikler ve hatalar bu yazılım yardımıyla komisyonun aldığı kararlarla birlikte doğrudan ilgili öğretim elemanına iletildi. Öğretim elemanlarının belirtilen takvim içinde itirazları yine bu yazılım yardımıyla yapıldı ve öğretim elemanı eksiklikleri tamamlanarak ilgili düzeltmeler yapıldı.

Gelen Taleplere Anında Cevap Verildi

“Akademik Performans Değerlendirme Yönergesi” dokümanına göre hareket eden Akademik Performans Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, bunun dışındaki durumlarda süreci hızlandırmak için hem öğretim elemanlarından hem de bölüm inceleme komisyonlarından gelen taleplere anında cevap verebilmek amacıyla Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen takvime uygun olarak oluşturulan toplantıların yanında ek toplantılar da düzenledi.

Birçok Alanı Harmanlayan Bütünsel Bir Meta-Sistem Tasarlandı

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Yeni Nesil kavramı, teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade ediyor. Dünyada yükseköğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm ihtiyacı bu kavramla tanımlanmaya başlandı. Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversite-toplum iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülüyor. Atatürk Üniversitesi bu evrensel öngörü temelinde bilginin değere dönüştürülmesi ve araştırma performansının geliştirilmesi amacıyla 4 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini yürütmektedir. Proje kapsamında 19 arama konferansı yapıldı, bu konferanslara üniversite dışından 230, üniversite içerisinden 926 vizyoner kişi davet edildi ve ortak akılla eğitim, araştırma ve topluma katkı misyon alanlarını harmanlayan Bütünsel Bir Meta-Sistem tasarlandı. Bu tasarım kısa, orta ve uzun vade eylem planları ile desteklenerek uygulamaya alındı” dedi.

Yeni Konumlanmalar ve Farklılaşama Stratejileri Hayata Geçirildi

Yükseköğretimde çarpan etki oluşturmak amacıyla tasarlanan bütünsel meta sistem yaklaşımının, bilginin değere dönüştürülmesi ile araştırma performansının geliştirilmesinde yaşanan uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçladığını aktaran Rektör Çomaklı: ”Atatürk Üniversitesi bu amaçla aşağıda belirtilen üç sistemi tasarladı ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kademeli olarak uygulamaya aldı.

Güncellenmiş ve Yenilikçi Eğitim Modeli, Bütünleşik Araştırma Modeli, Proje Temelli Araştırma-Toplumsal Katkı Entegrasyonu: ATAKÖK Sistemi, Ayrıca bu sistemleri desteklemek amacıyla misyon alanlarının harmanlamasından oluşan 7 katmanda; yeni konumlanma ve farklılaşma stratejilerini hayata geçirildi.

Atatürk Üniversitesi Yeni Konumlanma Haritası, Stratejik Plan, Atatürk Üniversitesi Yönetişim Modeli, Atama ve Yükseltme Kriterleri, Performans Yönetim Sistemi, Ödül ve Teşvik Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi.

Atatürk Üniversitesi tarafından özgün bir şekilde tasarlanan meta sistemin en önemli araçlarından birisi performans yönetim sistemidir. Bu değerlendirme raporu, performans yönetim sisteminin uygulama adımlarını ve sonuçlarını sunuyor. Söz konusu uygulama ile Atatürk Üniversitesinde yeni bir döneme geçildi, performansa ve veriye dayalı karar verme dönemi başladı. Bu doğrultuda üniversitemizin ivme kazanması, bilimsel gelişmeleri yakından takip etmesi ve dünya üniversiteleri ile rekabet edebilmesi için hem akademisyenlerimizin performanslarını yukarı çekmeye hem de çağın gereksinimlerine yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.