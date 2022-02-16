Akademik yılın ilk değerlendirme toplantıları Rektör Çakmak başkanlığında gerçekleşti

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Değerlendirme Toplantıları Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak başkanlığında gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak başkanlığında; 2021-2022 Akademik Yılının ilk döneminin değerlendirmesini yapmak, yürürlükte olan hibrit eğitim modelinin verimliliğini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunmak ve akademik personelin bu süre zarfında yaptığı bilimsel çalışmaları, projeleri ve Ar-Ge faaliyetlerini incelemek amacıyla düzenlenen toplantılarda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu da yer aldı.

Bir hafta boyunca devam eden toplantılarda birim yöneticileriyle bir araya gelen Rektör Çakmak; 2021 yılı yerleştirme sonuçlarına göre program başına düşen öğrenci sayısı ile doluluk oranları, akademik personel ve öğrenci sayısı, akademik personellerin haftalık ders yükleri, birim dışı görev alan öğretim elemanları, kurum dışı görev alan öğretim elemanları, öğrenci toplulukları, 2021 Akademik Teşvik başvuruları ve 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile öğrencilerden eğitim-öğretim konularına ilişkin gelen talepler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Fakülte ve birimlerle yapılan değerlendirme toplantılarının, bahar dönemini daha verimli geçirebilmek için oldukça faydalı olduğunu söyleyen Rektör Çakmak: “Göreve geldiğimiz günden itibaren her dönemin sonunda fakülte ve birimlerimizle bir araya gelerek tamamlanan yarıyılın bir değerlendirmesini yapıyoruz. Bu noktada mevcut eğitim-öğretim kalitemizi daha da ileri taşıyabilmek adına fakültelerimizin ve diğer birimlerimizin taleplerini dinleyip, akademik faaliyetlerimizi gözden geçirerek bir sonraki dönem için hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Değişen ve gelişen dünya standartlarına adapte olabilmek ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim almalarını sağlamak için daha çok gayret göstermek gerektiğine vurgu yapan Rektör Çakmak: “Zira kuşaklar değişiyor ve onlara ayak uydurmamız gerekiyor. Tecrübelerimizi yeni nesil eğitim-öğretim teknikleriyle birleştirerek öğrencilerimizi üniversitemizden mezun ettiğimizde avantajlı bir pozisyona getirmemiz gerekiyor. Umuyorum ki yaptığımız bu değerlendirme toplantılarından elde ettiğimiz çıktılar bahar döneminin hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz için daha verimli geçmesine vesile olacak” şeklinde konuştu.