Akciğere iyi gelen 10 besin

Diyetisyen Salih Gürel , “Dünyada etkisini gösteren korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de vatandaşlar evden izolasyon dönemine geçerek korona virüs salgınına karşı korunmak için çaba gösteriyor. Uzmanlar korona virüse karşı bağışıklık sisteminin ve hijyenin önemli olduğuna dair uyarılar yaptı. Araştırmalar korona virüsün akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden olduğunu gösteriyor. Solunum sisteminin en önemli organlarından biri olan akciğerler alınan oksijeni diğer organlara iletmekle görevlidir. Nefes almamızı sağlayan akciğerler kanın tüm vücudumuza temiz oksijen dağıtmasını sağlar. Akciğerimiz kendini temizleyebilen organlardan bir tanesidir. Akciğerimizin kendini yenileyebilmesi için akciğerimize iyi gelen besinler nelerdir gelin birlikte inceleyelim” dedi.

Gürel, akciğere iyi gelen 10 besini şöyle sıraladı:

“1.Sarımsak: Doğal şifa kaynaklarından biri olan sarımsak, oldukça güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğinin yanı sıra içinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu temizler ve soğuk algınlığı gibi problemlere iyi gelir.

2. Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike oluşturabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır.

3.Zerdeçal: Zerdeçal antioksidan ve anti-enflamatuar özelliği ile akciğer hücrelerindeki oksijen radikalini temizleme görevini üstlenir

4.Okaliptüs: Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, içinde uçucu yağlar barındırmaktadır. Bu yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Okaliptüs yağında bulunan uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşır, tıkanıklığı açar, kan akışını arttırır ve şişliği azaltır.

5.Üzüm Çekirdeği: Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği ya da ekstresi, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlayarak vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Üzüm yerken bazı kişiler genellikle çekirdeklerini çıkarmak eğilimi gösterir. Oysaki özellikle siyah üzümün çekirdeği asıl sağlık kaynağıdır. Üzüm çekirdekleri ile tüketilmelidir.

6.Kekik: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

7.Keçi Boynuzu: Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir. Keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan kısacası detoks etkisi oluşturan bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi ile ön plana çıkan keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir. Astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşme sürecinde de fayda gösterdiğine dair birçok çalışma mevcuttur.

8.Siyah Havuç: Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

9.Öksürük Otu: Öksürük otu balgam sökücüdür.C vitamini deposoudur diyebiliriz .Kızıldereliler tarafından binlerce yıldır ciğerleri güçlendirmek için kullanılır.Astım ,bronşit,öksürük gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.

10.Tere: Tere, tam bir akciğer dostu. Akciğerdeki tahribatı onaran bu bitki, aynı zamanda vücudun sigaranın etkilerinden temizlenmesine de yardım ediyor.”