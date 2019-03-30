İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Akdağ Hınıs ve Tekman'da seçmene seslendi:

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Dr. Recep Akdağ, Tekman ve Hınıs'ta seçmene hitap etti, Cumhur ittifakına destek istedi.


Beraberinde Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile güney ilçelerine çıkarma yapan Prof. Dr. Recep Akdağ, seçmenin yoğun ilgisiyle karşılandı.


Akdağ vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Burası Bizim diye bir slogan yapmışlar. Burası bizimde İspir bizim değil mi? Aşkale bizim değil mi? Oltu bizim değil mi? Tortum bizim değil mi? Hepsi bizim. Tortum bizim sol gözümüzse Hınıs bizim sağ gözümüzdür. Kim bir gözümüzü diğer gözümüzden ayırıyorsa bölücüdür.


Kim milletin huzurunu kaçırıyorsa adına ister PKK ister PYD ne derse desin milletin huzurunu bozanlara asla ve asla fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.