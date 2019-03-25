Akdağ'dan ETSO'ya ziyaret

Dr. Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti İl yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, şehrin ekonomisi ile ekonomiyi canlı tutan sektörlerde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'un gelişmesi, kalkınması ve her alanda layık olduğu konuma gelmesi için taş üstüne taş koyan ve şehrin sorunlarının çözümü için mesai harcayan herkese minnettar olduklarını belirtti. Erzurum'u cazip kılacak, kente ekonomik ve sosyal anlamda vizyon kazandıracak her türlü projeye ve çalışmaya sonuna kadar destek olacaklarını anlatan Başkan Yücelik, şehirde yaşayan herkesin şehrin menfaati için bir olup kenetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyarette, Türkiye'nin 31 Mart Pazar günü bir yerel seçim süreci yaşayacağını ifade eden eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Akdağ ise sonuçların herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu. Erzurum'daki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Akdağ, merkez ve ilçelerdeki ziyaretlerinde vatandaşlara, yapılan hizmetleri ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Kendisinin de geçmiş dönemde ticaretle uğraştığını hatırlatan Akdağ, gerek ticari hayatında, gerekse Bakanlık görevi sırasında hiçbir zaman yapamayacağı bir iş için söz vermediğini kaydetti. Erzurum'un kalkınması için tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu ve birbirinden ayrılmaz bu iki sektörün eski gücüne kavuşması için sürekli kafa yorduklarını anlatan Prof. Dr. Akdağ, bununla birlikte sanayinin gelişmesinin de şehrin ekonomisinin güçlenmesi için göz ardı edilemeyecek öneme sahip olduğunu ve sektörün Erzurum'da güçlenmesi için elbirliği ile gayret göstereceklerini vurguladı.

Ülke ekonomisinin daha da güçlenmesi için katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin çok daha artması gerektiğine işaret eden Akdağ, ekonominin büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri olan yapısal problemlerin temelden çözümü için de hükümetin büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.