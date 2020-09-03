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Akdağ'ın amca acısı

Sağlık eski Bakanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Dr. Recep Akdağ'ın amcası Rüstem Akdağ, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Erzurum'un sevilen esnaflarından biri olan Akdağ Yufka Kadayıf'ın sahibi Rüstem Akdağ (82) da korona virüse yenik düştü.


Bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan ve Bursa'da tedavi altına alınan Rüstem Akdağ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Akdağ'ın cenazesi yarın, Cuma Namazına müteakip, Narmanlı camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

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