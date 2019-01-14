Akne tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Fulya Tezel, akne için dikkat edilecek hususlar konusunda uyardı.

Hayatında hemen hemen herkesin akne sorunuyla karşılaştığını anlatan Dr. Tezel, “Bilimsel olarak her 100 kişiden 85'inde görülen bu problem aslında baş gösterdiği andan itibaren tedavi edilmesi gereken bir cilt hastalığıdır. Ciltteki yağ bezlerinin iltihaplanarak gözenekleri kapatması ve kapanan gözeneklerin içinde oluşan P. Acnes bakterisinin kendine yaşam alanı bulmasıyla oluşan akne tedavi edilmediğinde daha ciddi cilt problemlerine yol açabiliyor” dedi.

Gelip geçici gözle bakılan aknelerin bazen kalıcı olabildiğini anlatan Fulya Tezel, “Özellikle ergenlik döneminde, yaşanılan çağa göre normal ya da gelip geçici olarak görünen akneleri mutlaka ciddiye almalısınız” dedi.

Akne için dikkat edilecekler

Fulya Tezel, akne konusunda doğru bilinen 20 yanlışı şöyle sıraladı;

“1 - Akne kalıtsal değildir bilgisi kesinlikle yanlıştır. Sivilce çoğunlukla genetik bir cilt rahatsızlığıdır. Hatta bazılarında genetik olarak akne oluşumu hiç meydana gelmez.

2 - Akneden sıkarak kurtulabilirsiniz bilgisi doğru değildir. Akne sıkıldığında içinde bulunan enfeksiyon dağılarak aknenin büyümesine neden olur.

3 - Aknenin nedeni asla tek değildir. Böyle bir düşünceye kapılmayın. Genetik nedenler, hormon ve yağ bezesindeki hücresel bozukluklar akneye sebep olan etkilerden bazılarıdır.

4 - Sivilcelerinize ergenlik dönemidir geçer gözüyle asla bakmayın. Ergenlik döneminde başlayan akne ömür boyunca peşinizi bırakmayabilir. Bu nedenle ergenlik döneminde de bir cilt uzmanından mutlaka yardım almalısınız.

5 - Stres tabi ki bütün hastalıkları tetiklediği gibi akneyi de tetikleyebilir. Ancak stres sebebi akneleriniz olabilir. Bu nedenle hemen önlem alınmalıdır.

6 - Akne sadece görsel ve kozmetiksel bir sorun değildir.Tedavi edilmediğinde önemli bir cilt problemi haline gelebilir ve özgüven eksikliğine yol açabilir.

7 - Beslenmenin akne üzerindeki etkisi tam olarak netlik kazanmamıştır. Ancak birey bir besinden fazla tükettiğinde aknelerin arttığını gözlemliyorsa o besini daha az tüketmelidir.

8 - Makyaj akne yapar yargısı yanlıştır. Aşırı yağlı makyaj malzemeleri ve sahne makyajı gibi aşırı makyaj akneyi tetikleyebilir. Ancak makyaj yapmamak bir çözüm değildir.

9 - Çok terlemek bazı bünyelerde ciltteki yağlanmayı artırabilir bu da aknelerin oluşumunu tetikleyebilir. Ancak genel olarak terleme akne sebebi değildir.

10 - Sadece sivilcenin olduğu bölgeye tedavi uygulanması ve ilaç kullanılması doğru değildir. Yüzdeki göz ve dudak bölgesi gibi hassas bölgeler hariç tüm yüze tedavi uygulaması yapılmalıdır.

11 - Kısa süreli güneş ışınlarına maruz kalmak ciltteki yağlanmayı azaltarak aknelere iyi gelebilir. Ancak uzun süreli bronzlaşmak amacıyla güneşte kalmak ters etki yapabilir. Ölü hücrelerin soyularak gözenekleri tıkaması akneye yol açabilir.

12 - Sigara sivilceye yol açar düşüncesi bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.

13 - Kese ve aşırı şekilde yapılan peeling akneye iyi gelmez.

14 - Her sivilce akne değildir. Kıl kökü ve kıl batıkları akneyle karıştırılmamalıdır. Bunların tedavisi ayrıdır.

15 - Solaryum asla sivilcelere iyi gelmez. Aksine daha fazla akne oluşumuna yol açarak cilt lekesi problemi ortaya çıkabilir.

16 - Spor yapanların kullandığı destekleyici maddelerin içinde hormon desteği olmadığı sürece akneye neden olmaz.

17 - A vitamini türevi ilaçlar kulaktan dolma bilgilerden edinilen bilgilere göre asla zararlı değildir. Aksine A vitamini içerikli ve izotretionin destekli olan ve akne tedavisinde kullanılan bir ilaç bu cilt problemine çok iyi gelmektedir.

18 - İstediğim zaman aknelerden kurtulurum mantığı yanlıştır. Tedaviye mutlaka erkenden başlanmalıdır.

19 - Peeling sadece cilt uzmanları tarafından uygulanması gerektiği kadar ve uygulanması gerektiği zamanlarda uygulanmalıdır.

20 - Akneli yüz kesinlikle sık sık yıkanmamalıdır. Günde iki defa çıplak elle hiç bir tahriş edici madde kullanmadan yıkamak yeterlidir.”