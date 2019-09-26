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Akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Erzurum’da akrabalar arasında çıkan alacak verecek tartışması yüzünden kahvede çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yakalandı.

Erzurum'da akrabalar arasında çıkan alacak verecek tartışması yüzünden kahvede çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre 16.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtindeki bir kahvehanede Muhlis Ö. ile eniştesi Seyithan T. arasında alacak verecek yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin üzerine Muhlis Ö. belinden çıkarttığı tabanca ile Seyithan T.'yi omuz bölgesinden yaraladı. Çıkan arbede sonrası Muhlis Ö. olay yerinden otomobiline binerek hızla uzaklaştı. Kavga sırasında patlayan kahvehanenin camı ise kahve sahibi ve kahvede oturan Faik K.'yi hafif şekilde yaraladı.


Olay yerine gelen ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılan Seyithan T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri şüpheli Muhlis Ö.'yü bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

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