Aksu Ailesinin mutlu günü

Vahdet Nafiz Aksu'nun kızı Seza Aksu dünya evine girdi.

Erzurum'un sevilen simalarından olan Ankara'da yaptığı hizmetlerle şehre katkı yapan aynı zamanda Erzurum'un gelişmesine yönelik yazılarıyla tanınan Türk Hava Meydanları Genel Müdürlüğünde İletişim Daire Başkanlığını yürüten Vahdet Nafiz Aksu'nun kızı Seza Aksu dünya evine girdi.

Ankara'da nezih bir mekanda gerçekleştirilen düğüne çok sayıda Erzurum'dan ve Ankara'dan davetli katıldı.

Seçkin davetlilerin arasında bulun ve 15 Temmuz darbesinin seyrini değiştiren ve Türk Sillahlı Kuvvetleri'nin kahraman Paşası Zekai Aksakallı Paşa'nın da nikah şahitliği yapması düğün törenine renk kattı.

ESAV'ın Dadaş Barları ekibinin gösterisi misafirleri heyecanlandırırken, Dadaşların Zekai Aksakallı Paşayı aralarına alarak bir duruş göstermeleri de davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.