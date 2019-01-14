AKUT ve offroadculardan miniklere ısıtan yardım

Sosyal medya üzerinden ‘Minik Eller Üşümesin' adı altında kampanya başlatan AKUT ve Erzurum Macera Offroad üyeleri, topladıkları koliler dolusu kıyafet ve kırtasiye yardımlarını Şehitler İlköğretim Okulunda minik öğrencilere dağıttılar.

‘Minik Eller Üşümesin' kampanyası yoğun ilgi gördü. Yurdun birçok ilinden ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere kıyafet ve kırtasiye yardımı gönderildi. Koliler halinde gelen yardımların ilk postası AKUT ve Erzurum Macera Offroad üyeleri tarafından Şehitler İlköğretim Okulunda minik öğrencilere dağıtıldı. Yeni mont ve botlarına kavuşan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

AKUT ve Erzurum Macera Offroad üyeleri, “Sosyal medya üzerinden ‘Minik Eller Üşümesin' kampanyası başlattık. Kampanya kısa sürede yurdun her tarafından duyuldu. Birçok hayırsever yardımda bulundu. Bugün de yardımların ilk postasını dağıtarak çocuklarımızı sevindirdik” dedi.