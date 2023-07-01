Ala; Türkiye hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum ziyaretleri kapsamında Şenkaya Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne katıldı.

Şenkaya'nın Şirankes Mesire Alanı'nda düzenlenen 16. Geleneksel Kültür, Sanat ve Bal Festivali'ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, burada birlik ve beraberlik mesajları vererek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru hep birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşlarıyla başlayan Şenkaya Kültür Sanat ve Bal Festivalinde Aşkale Atlı Cirit Spor Kulübü üyeleri gösteri yaptı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir'in de katıldığı festival mahalli sanatçıların programıyla sürdü. Vatandaşlar hep birlikte halay çektiler.