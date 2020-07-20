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‘Alayına Gider' şarkısı zirveye oturdu

Gurbetçi sanatçı Yalçın Akbulut’un yapmış olduğu yeni şarkısı yayına girdiği ilk günden beri hızlı bir şekilde zirveye tırmanıyor.

Gurbetçi sanatçı Yalçın Akbulut'un yapmış olduğu yeni şarkısı yayına girdiği ilk günden beri hızlı bir şekilde zirveye tırmanıyor. Fantezi müziğe hızlı bir şekilde giriş yapan Alayına gider şarkısı radyo istasyonlarının yeni gözde şarkısı oldu.


Avrupa'da yaşayan Erzurum Oltulu sanatçı Yalçın Akbulut yeni çıkardığı klip şarkısı ‘Alayına Gider'le müzik dünyasında büyük ses getirdi. Avrupa'da müzik hayatına devam eden sanatçı, gözünü fantezi müzikte zirveye dikti. Gurbetçi sanatçı Yalçın Akbulut, Fantezi müzikte Erzurum'un ekolü olan üstat İbrahim Erkal kadar iddialı olacağını söyledi.

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