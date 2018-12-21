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Albayrak'tan Karataş'a ziyaret

Türkiye Ulaşım Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ı ziyaret etti.

Türkiye Ulaşım Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ı ziyaret etti.


Albayrak, “Kurulduğu günden bugüne Türk milletinin her daim yanında olmuş, Türk milletinin birliği bütünlüğü noktasında gereken bedeli ödemiş, Milletinin ve devletinin bekası noktasında ciddi politikalar üretmiş MHP'yi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.


MHP İl Başkanı Karataş ise, ülkemizde yaşanan bazı olayların kamuda büyük bir sarsıntıya sebep olduğunu belirterek, “Kamusal alanda liyakat ve sadakat şart olduğunu görmekteyiz. Geçmiş dönemlerde uygulanan ayrımcılıkların bazı suç örgütlerinin kurumlarımıza sızmalarına yol açmıştır. Bugün yaşadığımız krizleri, karşılaştığımız sorunları aşmanın yolu ilk olarak ortak aklı çalıştırmaktır” şeklinde konuştu.

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