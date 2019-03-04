Ali Korkut, son mecliste konuştu: "Hazır bir belediye bırakıyorum"

Ali Korkut, ekonomisi, kurumsal kimliği ve dinamik yapısıyla hazır bir belediye bıraktığını söyledi. Meclis üyelerine hitap eden Korkut, "Yapılan her işte yalnızca Ali Korkut yoktur, personelimiz, meclis üyelerimiz ile hepinizin katkısı var. Gelecek arkadaşımız hazır bir belediye bulacaktır" dedi.

Yakutiye Belediyesi, Mart ayı meclis oturumunu belediye meclis salonunda gerçekleşti. Son meclis oturumunu yöneten Ali Korkut, 10 yılı özetleyerek çalışmalarından örnek verdi. 2014 seçimlerinde ilk seçildiği oy oranını yüzde 5 artırdığının altını çizen Ali Korkut, "10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Hükümeti, Bakanımız ve milletvekillerimiz, İl başkanımız, ilçe başkanlarımız olmak üzere tanınan fırsat için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

10 yıllık dönem içerisinde belediyenin kurumsal bir kimliğe ulaştırıldığını aktaran Korkut, Yakutiye'nin 8 yıl önce "Akıllı Belediye" olduğunun altını çizdi. Ali Korkut, "Bize tanınan fırsatları iyi değerlendirdik. Çok çalıştık, çok şükür güzel işler ortaya koyduk. Kentsel dönüşüm, tarihi eserlerin çevresinin açılması gibi işleri başardık. Şehir merkezini daha yaşanır bir noktaya taşıdık. Gönül isterdi ki, Üç Kümbetler ve Hacıcuma projelerimi de tamamlayayım. Ben nasibe inanan insanım. İki projemizde de son noktadayız. Göreve gelecek arkadaşımıza hazır bir belediye, seçildiği günün ertesinde bismillah diyip başlayacağı işler bırakıyoruz. Üç Kümbetler, Cumhurbaşkanımız Erzurum mitinginde bahsetti, millet bahçesi olacak. Şehircilik Bakanımız projenin tamamlanmasını gerçekleştirecek. Hacıcuma ufki şehir projemizde TOKİ katkısıyla yapılacak. Bu iki proje ile ilgili olarak Bakanlı ve TOKİ ile tüm çalışmalar hazır durumda. Ancak imzayı biz atmadık. Etik olarak gelecek arkadaşımızın imzayı atmasını daha uygun gördük" şeklinde konuştu.

Herkesten helallik isteyen Ali Korkut, "10 yıl içerisinde birlikte olduk, bilerek, bilmeyerek ama kasıt olmadan gönül kırmış olabiliriz, kırdığımız arkadaşlarımız vardır. Herkesten helallik istiyorum. Bende varsa hakkımı helal ediyorum" dedi.