Alın çizgileri yüz ifadesine etki ediyor

Dr. Hakkı İzmirli, alın çizgilerinin yüz ifadesini etkilediğini söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hakkı İzmirli, “Alın germe ve kaş kaldırma, alın bölgesinin yumuşak dokularını kaldırarak ve yerçekimi etkilerini tersine çevirerek alın cildi, üst göz kapakları ve kaşların daha genç görünmesini sağlayan bir ameliyattır. Alın germe ile ilgili birçok yöntem olup hangi yöntemin uygulanacağı hastaya göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe kaşların düzleşmesi ve aşağıya inerek yatay bir pozisyona gelmesi yaygındır. Sarkmış bir kaş insanda yaşlı ve yorgun bir yüz ifadesi oluşturur. Bu durumda alın germe-kaş kaldırma yüzün 1/3 üst kısmını gençleştirici bir yöntemdir. Her yıl binlerce insan başarılı kaş kaldırma ameliyatı geçirmekte ve sonuçları yüz güldürücü olmaktadır” dedi.

Dr. İzmirli uygun adaylar hakkında şu bilgileri verdi:

“Düşük kaş pozisyonuna ve sarkmaya bağlı yorgun, üzgün ve öfkeli bir görünüm varsa

Alnınızda derin yatay kırışıklıklar varsa

Kaşlarınızın arasında veya burun üstünde derin oluk şeklinde çizgilenmeler varsa

Gözlerinizin üzerine sarkan aşırı deri ve yağ dokusu varsa alın germe kaş kaldırma ameliyatı için uygun bir aday olabilirsiniz.”

Alın germe, kaş kaldırma ameliyatının genellikle genel anestezi ya da sedasyonla desteklenmiş lokal anestezi altında yapıldığını ifade eden Dr. İzmirli, “Açık ameliyattan endoskopik kısa kesili yöntemlere kadar pek çok teknik vardır. Burada hastaya ve isteklerine göre en uygun yöntem seçilir. Kesi çoğunlukla saçlı deri içerisinden yapılır. Endoskopik yöntemde saç içerisinden yapılan küçük kesilerden girilerek bir endoskop yardımıyla ameliyat gerçekleştirilir. Yapılacak işleme bağlı olarak 1-2 saat sürer. Hasta 1 gün hastenede misafir edilir. Ameliyat sonrası olabilecek şişlikleri azaltmak için 24-48 saat soğuk uygulaması yapılması istenir. Alın bölgesinde gerginlik, hafif ağrı olabilir. Bunlar geçicidir. Hasta 2 gün sonra kontrole çağırılır. 1 gün sonra banyo yapılmasına izin verilir. Hasta 1 hafta içinde işine dönebilir. Tam iyileşme birkaç hafta sonra olur. Açık teknikte iz kulak üzerinden başlar, saçlı deri içerisinde gizlenir. Endoskopik teknikte saçlı deri içinde gizlenen 3 tane kısa iz içerir. Sınırlı kesi tekniğinde de izler her iki taraf şakak bölgesindeki saçlı deride olur. Genellikle ameliyat sonrası nihai sonuç 6 ay sonra belirgin olur. O zamana kadar saçlı derideki kesiler tamamen iyileşmiş olacaktır. Yaşlanma süreci devam ettikçe yerçekimi de etkisini gösterecektir ancak hiçbir zaman ameliyat öncesi kadar ciddi hale gelmeyecektir. Yıllar içerisinde hafif miktarda geriye dönme olacaktır” açıklamalarında bulundu.