Alın sarkması öfkeli bir görüntüye sebep oluyor

Dr. Hakkı İzmirli, alın sarkmasının öfkeli bir görüntüye sebep olduğunu söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hakkı İzmirli alın germe ve kaş kaldırma operasyonunun, alın bölgesinin yumuşak dokularını kaldırarak ve yerçekimi etkilerini tersine çevirerek alın cildi, üst göz kapakları ve kaşların daha genç görünmesini sağlayan bir ameliyat olduğunu ifade ederek, “Alın germe ile ilgili birçok yöntem olup hangi yöntemin uygulanacağı hastaya göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe kaşların düzleşmesi ve aşağıya inerek yatay bir pozisyona gelmesi yaygındır. Sarkmış bir kaş insanda yaşlı ve yorgun bir yüz ifadesi oluşturur. Bu durumda alın germe-kaş kaldırma yüzün 1/3 üst kısmını gençleştirici bir yöntemdir. Her yıl binlerce insan başarılı kaş kaldırma ameliyatı geçirmekte ve sonuçları yüz güldürücü olmaktadır” dedi.

Dr. Hakkı İzmirli uygun adayları ise şöyle sıraladı:

“-Düşük kaş pozisyonuna ve sarkmaya bağlı yorgun, üzgün ve öfkeli bir görünüm varsa

-Alnınızda derin yatay kırışıklıklar varsa

-Kaşlarınızın arasında veya burun üstünde derin oluk şeklinde çizgilenmeler varsa

-Gözlerinizin üzerine sarkan aşırı deri ve yağ dokusu varsa alın germe kaş kaldırma ameliyatı için uygun bir aday olabilirsiniz”

Alın germe ameliyatı genellikle genel anestezi ya da sedasyonla desteklenmiş lokal anestezi altında yapıldığını belirten Dr. İzmirli, “Açık ameliyattan endoskopik kısa kesili yöntemlere kadar pek çok teknik vardır. Burada hastaya ve isteklerine göre en uygun yöntem seçilir. Kesi çoğunlukla saçlı deri içerisinden yapılır. Endoskopik yöntemde saç içerisinden yapılan küçük kesilerden girilerek bir endoskop yardımıyla ameliyat gerçekleştirilir. Yapılacak işleme bağlı olarak 1-2 saat sürer. Hasta 1 gün hastanede misafir edilir. Ameliyat sonrası olabilecek şişlikleri azaltmak için 24-48 saat soğuk uygulaması yapılması istenir. Alın bölgesinde gerginlik, hafif ağrı olabilir. Bunlar geçicidir. Hasta 2 gün sonra kontrole çağırılır. 1 gün sonra banyo yapılmasına izin verilir. Hasta 1 hafta içinde işine dönebilir. Tam iyileşme birkaç hafta sonra olur” ifadelerini kullandı.

Genellikle ameliyat sonrası nihai sonucun 6 ay sonra belirgin olduğunu kaydeden Dr. İzmirli, “O zamana kadar saçlı derideki kesiler tamamen iyileşmiş olacaktır. Yaşlanma süreci devam ettikçe yerçekimi de etkisini gösterecektir ancak hiçbir zaman ameliyat öncesi kadar ciddi hale gelmeyecektir. Yıllar içeresinde hafif miktarda geriye dönme olacaktır” şeklinde konuştu.