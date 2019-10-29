Alındaki kırışıklıklara dikkat

Dr. Ayşen Bilgen Sezgin, çok fazla mimik hareketinin alında kırışıklığa neden olduğunu söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Alın estetiğinde alındaki çöküntüler, profil bozuklukları, kırışıklıklar ve mimik kırışıklıklar düzeltilebilir. Yaşlanma ile beraber mimik kırışıklıklar yani kaşlarımızı yukarıya doğru kaldırdığımız da alnımızda oluşan enine çizgilerden dolayı yüzümüzde yaşlı bir ifade olur” dedi.

Genç kişilerde bu kırışıklıkların görünmez çok fazla mimik hareketi kırışıklıklara sebep olabildiğini ifade eden Dr. Sezgin, “Aynı zamanda yukarıdaki derinin bollaşması ve sarkmasından dolayı kaşlar aşağıya doğru düşer ve göz kapakları üzerine dokular yığılır. Özellikle alın ve orta yüz bölgesindeki yaşlanmaya bağlı görünüm hastanın yorgun bakmasına ve mutsuz görünmesine neden olur. Bu sebeplerle hastamızı ameliyat edilip yorgun ve mutsuz ifadeyi ortadan kaldırabiliriz” şeklinde konuştu.