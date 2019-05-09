Alman turistin tabletini çalan hırsızlar kameralara yakalandı

Erzurum'da Alman turiste ait aracın camını kırarak tabletini çalan iki şüpheli polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yabancı plakalı Alman turiste ait lüks aracın arka kapı camı kırılarak içerisinden tablet bilgisayarı çalındı. Olayın akabinde yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların gidiş güzergahı ve eşkali tespit edilerek şüpheli B. Y. ve A.Y. çalmış olduğu tablet bilgisayar ile birlikte yakalandı. Tablet araç sahibine teslim edilirken, 15 yaşındaki şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.