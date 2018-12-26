Almaz, İran Başkonsolosu Soltanzadeh'i ziyaret etti

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz beraberinde Kuzeydoğu Anadolu TÜRSAB Bölge Başkanı Kürşat Özeken ve Esnaf Sanatkarlar Otelciler Odası Başkan Yardımcısı Fehmi Yüksel ile beraber Erzurum İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolusu Sajad Soltanzadeh'i ziyaret etti.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluk binasında gerçekleşen ziyarette, turizm, turizmde yapılacak olan çalışmalar, Erzurum'a gelecek olan İranlı turistlerin beklentileri konuşuldu. İranlı turistlerin yine Erzurum'da güzel, rahat bir tatil yapmaları için yapılması gereken çalışmalar ile özellikle Nevruz tatilinde yapılacak çalışmalar karşılıklı ele alındı.

İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Soltanzadeh'i, Türkiye ve İran'ın kadim kültürleri olduğunu dil, din, coğrafya ve kültürel birçok ortak değerlere sahip olduğunu ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İl Müdürü Cemal Almaz ise, “2016 yılında Erzurum'a 23 bin İranlı turistin geldiğini, 2017 yılında bu rakamın 65 bin civarında olduğunu, 2018 yılında 100 bin rakamının şimdiden geçildiği, 2019 yılında en az 200 bin İranlı turisti ağırlamayı hedeflediklerini tüm şehir olarak misafirlerimizi rahat ettirmek, Erzurum'un değerleri ile buluşturmayı istiyoruz” dedi.