Altay: “Tüketici bankaların esareti altında”

Temmuz ayında kartlı ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "Gereksiz kredi kartı kullanımı aşırı tüketimi körükleyerek toplumu felakete sürüklüyor" dedi.

Tüketici borcu, borçla kapatıyor

Geçen yılın temmuz ayına oranla bu yıl kredi kartı harcamalarında yüzde 19 artışla toplam 76.4 milyar TL'lik harcama yapıldığını dile getiren Altay; “Bunun yanında Kurban Bayramı'nda ve arife gününde 7.7 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, arife gününde kartlı ödeme adedinde rekor kırıldı. Tüketici kredi kartıyla harcama yaparak, paramın yeteceği kadar harcayayım yerine, harcayayım da gelecek ay bir şekilde öderim düşüncesiyle bilinçsizce harcamaya devam ediyor. Kredi kartı borcunun asgari tutarını dahi ödeyemeyecek duruma gelince son çare kredi çekerek yıllarca bankaların esareti altında kalıyor. Örneğin kredi kartıyla bin liralık bir harcama yapan tüketici, bu harcamanın ardından gelen faturayı asgari ödemeyle ancak 56 ayda kapatabilir. Yani 4-4,5 senede borcun katlanacağı ve yönetilemez hale geleceği için tüketici kredi çekerek bu borcu kapatmak zorunda kalıyor.”diye konuştu.

Tüketicinin gelirle gideri arasında uçurum farkı var

Tüketim çılgınlığının en büyük enstrümanı olan kredi kartının kullanımı yaygınlaştığından beridir tüketicinin birikim yapmak yerine var olanı tükettiğini anlatan Altay, “Çünkü ekonomik düzenin aktörleri olan bankalar tüketicinin neyi harcayacağına, ne kadar harcayacağına karar veriyorlar. Bu nedenle tüketiciler özgür iradeleriyle harcama yaptıklarını düşünseler de, 2019'un ilk çeyreğinde ki 31,5 milyon borçlu, 3 milyon 451 bin icralık vatandaş tam tersini söylüyor. Enflasyon zam oranıyla, maaşlara verilen zam arasında ki uçurum, pazarlama yöntemleri, reklamlar ve iletişim araçlarıyla bilinçaltına ustaca yerleştirilen aşırı tüketim isteğine, ekonomik buhran eklenince tüketici felaketin eşiğine geldiğinin farkında olmuyor. Çünkü bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı Nisan 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artmış. Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki tahsili gecikmiş alacak miktarı 5 Temmuz itibarıyla 19,7 milyar TL'yi aştığını gözlemliyoruz” diye konuştu,

Ülkemiz kart sayısı bakımından ilk sırada

Türkiye'de 2019 yılı itibariyle 148 milyonu banka kartı ve 66 milyonu da kredi kartı olmak üzere 214 milyon kart olduğunu ifade eden Altay açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ülkemiz kart sayısı bakımından son 5 yıldır Avrupa'da birinci sırada bulunuyor. Kredi kartı almak, kredi çekmek basit ve kolay olunca ve belki de ihtiyacınızın çok üstünde limite de sahipseniz, ihtiyacı olsun yada olmasın tüketici için alışveriş kaçınılmaz gözüküyor. Bu durumun ortaya çıkardığı içler acısı sonuçta, yarın ne olacağını düşünmeden harcanan limitlerle pek çok aileyi ve hayatı yerle bir eden 'acı sondur.

Tüketici cebinde ki emaneti korumalıdır

Tüketicilere tavsiyemiz alışveriş yaparken, gereksiz harcamalara ve israfa dikkat etmeleridir. Kredi kartı vatandaşın kendi malı değil, cebinde ki emanettir. Emaneti gerektiğinde kullanmaları ve emanetin bir gün mutlaka geri alınacağını unutmamak gerekir.”