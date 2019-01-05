Altınok “Arka Plan” programına konuk oldu

Ak Parti Erzurum Milletvekili TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok Kardelen TV'de yayınlanan “Mevlüt Özben'le Arka Plan” programına konuk oldu.

Selami Altınok'un hayatından da kesitlerin sunulduğu programda Altınok'un lise yıllarında şiirler yazdığı, sıkı bir polisiye roman okuru olduğu hatta yayınlanmamış bir polisiye roman kaleme aldığı da ortaya çıktı.

Altınok'un Kaymakamlık yıllarından Aksaray Valiliğine, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne tüm görevlerinin masaya yatırıldığı programda 25 Aralık Yargı Müdahalesinin nasıl püskürtüldüğüne ilişkin de dikkat çekici bildiler verildi.

Programda Prof. Dr. Mevlüt Özden'in 15 Temmuz Darbe ve İşgal Girişimi hakkında sorduğu soruya cevap verirken duygulanan Selami Altınok gözyaşlarına hakim olamadı.