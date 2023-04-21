Altınok; Erzurum turizmde atağa kalktı

Önceki dönem Eski İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı, Selami Altınok, seçim gezisini Uzundere'ye yaptı. İlçe Başkanı ve Belediye Başkanının refakati ile Uzundere esnafını gezen Altınok, Erikli mahallesinde de vatandaşlarla buluştu. Ardından Tortum İlçesi'nin Aksu, Derekapı, Şenyurt, Derinpınar, Cihanlı, Kaleboynu, Yazyurdu ve Gökdere Mahallelerini gezen Altınok belediye çalışanları ile düzenlenen yemek programına katıldı.

Uzundere'nin turizmde son yıllarda atağa kalktığını dile getiren Altınok, Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce 4 yıl önce "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere'ne 365 gün turizm etkinliğin yapılmasının hedeflendiğini anlattı. Altınok, “Uzundere'de, yeni yapılan ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve restoranlar yapılan Tortum Şelalesi, doğa harikası Yedigöller'deki bungalov evler ile Tortum Gölü kenarına inşa edilen seyir terası gibi turizm yatırımlarıyla yılın 365 günü yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması için girişimlerimiz olacak” dedi. Uzundere'nin turizme uygun bir bölge olduğunu, "sakin şehir" unvanının da buna katkı sağladığını dile getiren Altınok, "Sakin şehirler içine girdik. Bu bizim için gurur verici bir şey ama gönül istiyor ki daha çok tesis olsun ve çok ziyaretçi gelsin. Yeni dönemde bu konuda girişimlerimiz sürecektir. Yalnız Uzundere'yi Tortum'u değil. Erzurum'un tüm güzelliklerini ön plana çıkaracağımız projelerimiz olacaktır" dedi.