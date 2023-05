Altınok, Hınıs ve Karaçoban'da

Önceki Dönem İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili ve Adayı Selami Altınok, bugünkü seçim gezisini Hınıs ve Karaçoban İlçeleri 'ne yaptı.

İlk olarak gittiği Hınıs'ta vatandaşlarla selamlaşan Altınok daha sonra Karaçoban İlçesine geçti. Burada Burnaz, Dedeören, Ovayoncalı, Karaköprü ve Duman Mahallelerinde esnaf gezisi yapan Altınok'a İlçe Başkanı Murat Derdiyok, refakat etti.

AK Parti'nin 21 yıla yakın hizmet döneminde hizmet şevkini milletten aldığını ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Altınok, 14 Mayıs sonrasında da yine aynı şevkle Şahlanış Dönemini başlatacaklarını kaydetti. Altınok, “Tüm bu seçim süreci boyunca durmaksızın sahada bulunduk. Milletvekili adaylarımızla gerçekleştirdiğimiz her ziyaret hem seçimler verimli ve bereketli geçiyor. Biz bu ziyaretlerimizi sadece seçim dönemlerinde değil her zaman yapıyoruz. Vatandaşlarımız da, kendilerini kim sadece seçim zamanında hatırlıyor, kim her zaman yanında bunun gayet farkında. Sandığa gittiğinde bu farkındalığı da ortaya koyacaktır. 14 Mayıs seçimleri ümmetin umudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkeyi yeniden dizayn etmeye çalışan dış mihrakların seçimi olacaktır. Milletimiz ferasetini sandıkta gösterecektir. İnşallah Pazar akşamı herkes Milletin destanını konuşuyor olacaktır” diye konuştu.