Altınok: İstikrar galip gelecek

Beraberinde Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile birlikte Yakutiye'nin mahalle statüsündeki köyleri olan Kırkgöze, Yeşilyayla, Muratgeldi, Gürpınar, Kırmızıtaş'a ziyaret gerçekleştiren Altınok, önümüzdeki hafta yapılacak olan seçimlerin önemine değindi.

Altınok, neredeyse Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yapacaklarını dile getirdi. Altınok, “Bu seçimde, hem İzmirli ve hem Erzurumlu hemşerilerimizin ülkemizin huzurunu, sükununu, birliğini ve beraberliğimizi bozacak bir durumla karşılaşmamak adına inşallah istikrarın, beraberliğin önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu durumun sandığa da yansıtacağından hiç şüphem yok” dedi.

Gezilerinde Diyanet İşleri başkanlığı bünyesinde engellilerin istihdamına yönelik bir soruyu cevaplayan Milletvekili Adayı Selami Altınok, AK Parti olarak bu konuda hassasiyetle çalıştıklarını dile getirdi.

İslam dininin hedef kitlesinin tüm insanlık olduğu hatırlatmasını yapan Altınok, bir insanın herhangi bir fiziksel sorunun olmasının o kişinin çalışmasına engel olmayacağını anlatarak, “Engel tanımayan engellilerimizin istihdamına katkı sunmak üzere, her kurumda olduğu gibi Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığımızda da engellilere alan açılmakta, halka din hizmeti sağlanması konusunda kendilerine imkan sağlanmaktadır. İlimizde 2002 yılından bugüne kadar istihdam edilen engelli erkek sayısı 18, engelli kadın personel sayısı ise 4 olmuştur” şeklinde konuştu.