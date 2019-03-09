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Altınok Pasinler TSO'da

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Altınok, ilçenin sosyo-ekonomik durumu hakkında PTSO Başkanı Aydın Taşbaşı'dan bilgi aldı.


31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında ilçelerde bir dizi incelemelerde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, ilk olarak seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Burada partililere seslenen Milletvekili Selami Altınok, daha sonra Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası'na geçti. Ticaret ve Sanayi Odası'nda ilçede bulunan esnaf ve tüccarlarla bir araya gelen Selami Altınok, son olarak hükümet tarafından çıkarılan ekonomik kalkınma hamleleri hakkında bilgi verdi.


Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı'ndan ilçenin sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi alan Milletvekili Altınok, Türkiye'nin gelişen ve büyüyen bir ülke oldğunu söyledi. Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ise, E-80 Uluslararsı Karayolu üzerine bulunan Pasinler'in, hükümet tarafından hazırlanan teşvik kalkınma programlarından daha fazla faydalanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Milletvekili Selami Altınok'un Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Döllekli, Pasinler TSO Genel Sekreteri Halime Bingöl de hazır bulundu.

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