Ak Parti Erzurum Milletvekili TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda'yı TBMM'de kabul etti.

Görüşme sırasında iki ülke arasında süregelen samimi ilişkiler, hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Altınok, ziyaretleri için Büyükelçi Gabriel Şopanda'ya teşekkür etti.

Ziyaret heyete hediye sunumu ile sona erdi.