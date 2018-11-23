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Altınok Rus heyet onuruna TBMM'de yemek verdi

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Pıskarev Başkanlığında oluşan heyet TBMM’yi ziyaret etti.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Pıskarev Başkanlığında oluşan heyet TBMM'yi ziyaret etti.


Sivas Milletvekili Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'i ziyaret eden heyet Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un heyet onuruna verdiği yemeğe katıldı.


Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyelerinin de katıldığı yemek organizasyonundan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda istişarelerde bulunuldu.

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