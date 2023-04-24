Altınok; Savunma bütçemiz 75 milyar dolar

Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde son yıllarda yükselişe geçtiğine dikkat çeken Altınok, hedeflerinin bağımsız bir savunma sanayi olduğunu diye getirdi. Dün Sakarya Arifiye'de Altay Tankının teslim töreninin yapıldığını hatırlatan Altınok, yeni Altay Tankı ile savunma sanayisi atılımları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Diğer savunma projeleri gibi pek çok zorlukla karşılaştıklarını anlatan Altınok, “Altay Tankı projemizin de engellendiğine yönelik Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarını dinledik. Maruz kalınan onca saldırıya rağmen pes edilmemesi de ayrı bir takdir konusu. Bilhassa mühendislerimiz büyük emek harcadılar. Yerli ve milli alt sistemler tasarladılar. Birçok yeni sistemi tankımıza entegre ettiler. Edindiğimiz bu bilgiler bizleri Savunma Sanayi'nde nasıl bir noktaya geldiğimiz konusunda mutlu ediyor” diye konuştu.

Savunma yatırımları katlanarak artacak

Savunma Sanayii'nde son yıllarda ortaya çıkan göz dolduran gelişmeleri, bölgesinde tek güç olan Türkiye için büyük bir girişim olarak niteleyen AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok, Türk savunma sanayiinin bu yıl 4 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kıracağını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisinde proje hacminin ise 75 milyar dolara ulaştığını söyleyen Altınok, Türkiye'nin savunma sanayisinde artık bir “pazar değil bir aktör” haline geldiğini de sözlerine ekledi.