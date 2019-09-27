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Altınok Tekman'da vatandaşlarla bir araya geldi

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Ak Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok, Tekman ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.


Altınok, Tekman'da, İlçe Kaymakamlığını, İlçe Belediye Başkanlığı, Ak Parti İlçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu vatandaşların sorunlarını dinledi.


Altınok'i İlçe girişinde Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, İlçe Başkanı Taner Özer ve partililer karşıladı. Esnafı ziyaret eden Milletvekili Altınok, vatandaşların sorunlarını dinledi çözümü noktasında notlar aldı temaslarda bulundu.


Altınok ilçe ziyaretinin ardından Ilıgöze Mahallesine geçerek burada da vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok "Hükümet olarak doğusu ile batısı ile güneyi kuzeyi ile her bölgemize hizmet etmek için cani gönülden mücadele ediyoruz” dedi.


Altınok'a İlçe Kaymakamı Önder Çengel ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Sarıkaya da eşlik etti.

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