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Altınok ve Aydın'dan İspir'e çıkarma

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof.

Dr. Kamil Aydın, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhur ittifakı adayı için İspir ilçesine çıkarma yaptı.


İspir Madenköprü'de yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan milletvekilleri daha sonra konvoy eşliğinde İspir'e geçerek İspir Konferans Salonu'nda seçmenle buluştular.


Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği toplantıya İçişleri eski Bakanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MHP Genel Başkan yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Cumhur ittifakı MHP İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun, MHP Aziziye ve İspir ilçe başkanları, İspir Belediye başkanı, AK Parti İspir ilçe Başkanı ve teşkilat mensupları katıldı.


Altınok ve Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde cumhur ittifakına İspir ve Büyükşehir Belediye seçimlerinde destek istediler.


Milletvekilleri daha sonra İspir Kaymakamlığını ziyaret etti, ilçe esnafının sorunlarını dinlediler.

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