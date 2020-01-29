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Altınok ve Öz Oltu'da nezaket ziyaretinde bulundular

İçişleri eski Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberinde AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Oltu’da bir dizi temaslarda bulundu.

İçişleri eski Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberinde AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Oltu'da bir dizi temaslarda bulundu. Ak Parti İlçe teşkilatını ziyaret eden Altınok ve Öz, daha sonra Oltu Esnafının sorunlarını dinledi.


İçişleri Eski Bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberinde AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Oltu İlçe Başkanı A. Efdal Gülcü ve Oltu Ak Parti yönetim kurulu ile birlikte Oltu Kaymakamı Şenol Turan'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Altınok burada Kaymakam Turan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Oltu Doğutaş Sanayi sitesinin esnaflarının düzenledikleri toplantıya katıldılar. Toplantıda Doğutaş sanayi sitesinin Başkanı Cevat Akbulut, sanayi sitesindeki güvenlikle alakalı sorun olduğun sanayiye bekçi verilmesini istedi.


Toplantı sonrasında Altınok ve Öz, Gölede görev yapan kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Zakir Bayrak'ın babası Metin Bayrak ve ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

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