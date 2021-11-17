Altınok ve Öz'den Horasan çıkarması

Gittiği her bölgede büyük ilgiyle karşılanan Başkan Aydın'a gösterilen sevgi seli görülmeye değerdi.

Horasan Belediyesi'ni ziyaret eden İçişleri eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ile bir süre sohbet etti.

AK Parti heyeti daha sonra İncesu, Arpaçayır, Karapınar, Teknecik, Kırklar, Danişment, Karacaören ve Aliceyrek Mahallelerini ziyaret ederek yüzlerce vatandaşla bir araya gelip sohbet etti. Ziyaretlerde Başkan Aydın'a özellikle çocukların ve yaşlıların gösterdiği ilgi ise gözlerden kaçmadı.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirme yapan Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın; "İçişleri eski Bakanımız AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanımz Mehmet Emin Öz, bizleri ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallelerimizi ziyaret edip vatandaşlarımızla bir araya gelerek yaptığımız çalışmaları inceledik. Biz Horasan'ı karşılıksız seviyoruz. Hak aşkıyla, halk aşkıyla, hizmet aşkıyla Horasan'ı büyütmeye devam edeceğiz. Herkesin gurur duyacağı, bir Horasan için çalışıyoruz." dedi.