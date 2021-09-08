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Aly Malle, BB Erzurumspor'da

BB Erzurumspor, son olarak Yeni Malatyaspor’da forma giyen Aly Malle’yi transfer etti.

BB Erzurumspor, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aly Malle'yi transfer etti.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Yeni Malatyaspor'da top koşturan 23 yaşındaki Malle'yi kadrosuna kattı.


Malle, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 7 maça çıkarken, takımı adına gol ve asist katkısı yapamamıştı.


BB Erzurumspor, transferi resmi sayfasından, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Aly Malle" notuyla duyurdu.

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