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Alzheimer hastası soğuktan donarak öldü

Erzurum’da AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 2 gündür aranan alzheimer hastasının cesedi bulundu.

Erzurum'da AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 2 gündür aranan alzheimer hastasının cesedi bulundu. Şahsın donarak öldüğü tespit edildi.


Merkeze 14 kilometre mesafedeki Yolgeçti Mahallesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehrali Sümer'in (78) cesedi bugün gece saatlerinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Yolgeçti Mahallesine yaklaşık 3 kilometre mesafede kırsalda bulunan ceset, ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Alzheimer hastası Sümer'in donarak hayatını kaybettiği belirlendi.


Evinden çıkan ve daha sonra haber alınamayan Mehrali Sümer'in bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri 2 gündür arama çalışması sürdürüyordu.

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