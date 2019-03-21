Amansız hastalığa kemoterapi yerine halaylı ve tiyatrolu terapi

Erzurum'da, Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesinde (BEAH) kemoterapi gören kanser hastaları, hastanede düzenlenen sazlı sözlü ve komedi içerikli tiyatro programda hastalıklarını unutarak halay çekip oynayarak moral buldular.

Erzurum'da, Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesinde (BEAH) kemoterapi gören kanser hastaları, hastanede düzenlenen sazlı sözlü ve komedi içerikli tiyatro programda hastalıklarını unutarak halay çekip oynayarak moral buldular.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Temsilciliğince, BEAH iş birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle tedavi gören kanser hastaları ve yakınlarına moral amacıyla eğlence programı düzenledi.

Program kapsamında hastanenin onkoloji servisinde sazlı ve neyli müzik grubu hazırlayan KADEM, programa tiyatrocu Cumhur Seval ile ekibinin de katılmasını sağladı.

Hastane personellerinin de katıldığı programda moralleri yükselen ve yüzleri gülen kanser hastaları ile yakınları, hastane yöneticilerine bu tarz etkinlikleri teşekkür ettiler.

Programla hastaların yüzü güldü

BEAH Onkoloji Servisinde yaklaşık 2 yıldır kemoterapi gören hastalardan İhsan Tan da (66) organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel program oldu. Hem eğlendik hem güldük hem de güzel vakit geçirdik. Moral bizim gibi hastalar için önemli. Program sayesinde yüzümüz güldü, 66 yaşımda halay çektim." diye konuştu.

Tan söz konusu etkinliklere ihtiyaçlarının olduğunu anlatarak, bu tarz eğlenceli programların zaman zaman yapılmasını istedi.

Hasta yakını Şengül Yılmaz da bütün hastalara Allah'tan şifa dileyerek, "Etkinlik çok güzel oldu, güzel bir gün geçirdik. Bu tarz programlarla hasta ve yakınlarının yüzü gerçekten gülüyor. Daima böyle etkinlik olsun isteriz, moral bulduk, keyfimiz yerine geldi." ifadelerini kullandı.

Hasta ve hasta yakınları programda emeği geçen başta hastane yönetimi olmak üzere KADEM'in yanı sıra kendilerini eğlendiren müzik ve tiyatro ekibine teşekkür etti.