Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi

4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak organize edilen “Amatör Spor Haftası”' etkinlikleri Yakutiye Kapalı Spor Salonunda yapılan gösteri ve ödül töreni ile sona erdi.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Selahattin Codur, kurum müdürleri, antrenörler, veliler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sporcular geçit töreni yaptı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Selahattin Codur törende yaptığı konuşmada, “4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanılan Amatör Haftasında bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. Erzurum'da spor yapanlar hep bir araya geldi. Yapılan törenin ardından çeşitli branşlarda müsabakalarda derece yapanlara ödülleri verilecek. Sporculara destek veren ailelere de teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de konuşmasında “Türkiye genelinde her yıl eş zamanlı olarak Ekim ayının ikinci haftasında kutlanan Amatör Spor Kulüpleri Haftası başladı. Ülkemiz genelinde başta kış sporları olmak üzere sporun tüm branşlarının icra edildiği en kapsamlı tesisler ilimizde mevcut durumda, tüm halkımıza hizmette sınır tanımıyoruz. Tesislerimiz her kese açıktır, 7 den 70'e her kesi spor yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar ekibi gösteri yaptı. Bar ekibinin sunumundan sonra amatör dallarda spor yapan sporcular birer gösteri yaptılar.

Gösterilerden sonra sporcuların enleri ödül törenine geçildi, ödül töreninde Amatör branşlarda başarılı olup dereceye giren 45 sporcuya ödül verildi.