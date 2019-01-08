Ambulans helikopter 2018'de 146 kez havalanarak Türkiye birincisi oldu

Erzurum'da 11 yıl önce hizmete başlayan ve Doğu Anadolu'da 7 ile hizmet veren ambulans helikopter, 2018 yılında 146 kez havalanarak Türkiye birincisi oldu.

Sağlık Bakanlığının ‘Sağlıkta Dönüşüm' projesi kapsamında 25 Kasım 2008 yılında Erzurum'da hizmete sunduğu ambulans helikopter dağ, tepe kar, kış, demeden zorlu arazilere inerek şifa bekleyen hastalara umut oldu.

"2018 yılında 146 kez havalandı"

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopter, 2018 yılında 146 kez havalanarak Türkiye birincisi oldu.

Geçtiğimiz yıl 24'ü Hınıs'tan, 50'si diğer ilçelerden olmak üzere 74 hastayı ambulans helikopterle Erzurum'a getiren Acil Komuta Merkezi elemanları, Kars'tan 33, Iğdır'dan 18, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Van ve Elazığ illerinden 21 hastayı saniyelerle yarışarak Erzurum'daki hastanelere nakletti.

"Her türlü iklim koşullarında hastalarımıza ulaşabiliyoruz"

Konuyla ilgili Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gürsel Bedir imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Özellikle zaman açısından önem arz eden vakalarda kullanılan ambulans helikopter ile saniyelerle yarışarak hastalara ulaştık. Hasta ve hasta yakınlarının dualarını alarak yaptığımız bu hizmet, şevkimizi daha da artırıyor. Özellikle kalp krizi, beyin kanaması, travma ve yeni doğan acil vakalarının acil müdahale gerektiriyor ve helikopter ambulans bu manada mükemmel bir hizmet. Gerek hava ambulansı gerekse zorlu kış şartlarının vazgeçilmezi olan snowtrack ve paletli ambulanslar ile her türlü iklim koşullarında hastalarımıza ulaşabiliyoruz. Devletimizin bize sağladığı bu imkanlarla şifa bekleyen hastalarımızın yardımına giderek, onları en güvenilir bir şeklide hastanelerimize nakledip tedavilerini sağlıyoruz. Hava ambulansımızla geçen yıl yaptığımız 146 uçuş sayısıyla Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gecesini gündüzüne katan vefakar sağlık çalışanlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Can kurtarmak adına evlerinden uzakta her türlü zorlu kış şartlarında görevlerini layıkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”