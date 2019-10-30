Ameliyatsız burun dolgusu mutluluk veriyor

Biran Ekici, ameliyatsız burun dolgusunun mutluluk olduğunu söyledi.

Medikal Estetik Hekimi Doktor Biran Ekici, “Burun kısımlarının iki tarafında veya tek tarafında görülen bir eğilme veya buruşukluk var ise burun dolgusu tedavisi ile iki bölgenin de simetrik açıdan uyum göstermesi sağlanabilir. İnsanların olay ve durumlara karşı göstermiş olduğu mimik hareketleri nedeni ile burun ön kısımlarında düşüklük gibi sıkıntılar meydana gelmektedir. Burun dolgusu tedavisi yöntemi sayesinde düşüklük olan bölgeye dolgu yapılarak burnun düzgün bir konuma gelmesi sağlanabilir” dedi.

Burnun doğuştan veya günlük yaşamda darbeye maruz kalması nedeni ile yapısında bir takım bozuklukların meydana geldiğini ifade eden Ekici, “Bu gibi durumlar bir kişinin görüntü açısından sıkıntılar çekmesine neden olabilir. İstenmeyen bu durumların üstesinden gelebilmek adına burun dolgusu işlemine de başvurulabilir. Burunun yapısında görülmüş olan bozukluklar burun dolgusu tedavisi ile giderilmeye çalışılmaktadır. Burun dolgusu yaptırmak isteyen bir kişi, daha önce zamanlarda bir burun cerrahi ameliyat geçirmiş ve düzeltme yapılamamış ise burun dolgusu işlemi uygulanarak daha olumlu sonuçların elde edilmesi sağlanabilir” açıklamalarında bulundu.