Amerika'dan Horasan'a vefa adımı

AK Parti Horasan İlçe Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Fatih Karataş, projeleri ile göz dolduruyor.

Uzun yıllar Amerika'da yaşayan ve önemli ticari hamlelerle 14 şubelik bir işletme sahibi olan Karataş, memleketi Horasan'a hizmet etmek için geri döndü. Daha önce Horasan'da damızlık hayvan çiftliği kuran ve inşaat işleri yapan Karataş, ilçenin en önemli problemi olan su sorunu için önemli bir adım attı. Kendi yaylalarından ilçeye getireceği suyu halka bedelsiz olarak sunacak. Karataş, ekonomik anlamda da atılımlar için projelerini anlattı

Karataş yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yıllar önce Amerika'ya gittim. Ticaret yaptım. Orada önemli tecrübeler edindim. 20 yıla yakın süren Amerika hayatımda memleketimi hiç unutmadım. Orada kazandığımı memleketime yatırdım. Bağım hiç kopmadı. Şimdi de ilçemizin önemli sorunlarını çözmek için talip oldum.”

İlçede ki ekonomik atılım içinde önemli projeleri olan Karataş, yem fabrikası hayalini anlattı. Horasan'ın önemli bir kavşakta olduğunu söyleyen Karataş; “Tüm kaynaklarımız hazır. Hem istihdam hem de ekonomik olarak önemli bir projemiz var. İlçemizde tarımı canlandırmak için yem fabrikası kuracağız. Önemli bir merkezde olan ilçemiz bu hususta önemli bir proje olacak.” diye konuştu.