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Amir Yıldırım Gençlik konserinde hemşehrilerini coşturdu

Karayazı Kaymakamlığının gençler için organize ettiği gençlik konseri büyük ilgi gördü.


Erzurumlu sanatçı Amir Yıldırım'ın sahne aldığı konserde gençler doyasıya eğlendi. Kaymakamlık bünyesinde her yıl bu aylarda organize edilen gençlik konserlerinde Karayazılı gençler, müzik şöleninde hareketli şarkılarla streslerini atarak eğlencenin heyecanını yaşadılar.


Gençlik şölenine güzel sesi ve yorumları ile renk katan Erzurumlu ses sanatçısı Amir Yıldırım; “Gurbette olsam da gönlüm her zaman hemşehrilerimle beraberdir. Kendi ilçem olan Karayazı da bu tür organizelerin yapılması bana ve ekibime büyük heyecan veriyor, sayın kaymakamımızın öncülüğünde her yıl düzenlenen gençlik şölenine davet edilmem benim için onurdur, hiçbir ön şart öne sürmeden geldiğim ilçemde az da olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Erzurumlu olmak benim için bir ayrıcalıktır, sahne aldığım her ortamda kadim şehrimin türkülerini, güzelliğini, palandökenini ve mertliğini dile getiriyorum, bu şehrin bağrından çıkan bir evladı olarak şehrime katkı sağlamak için var gücümle çalışıyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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