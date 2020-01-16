İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu'ndan İHA'ya ziyaret

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e ziyarette bulundu.

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e ziyarette bulundu.


Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu Başkanı Yavuz Demir, beraberinde İletişim Fakültesi öğrencileri ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre sohbet eden ardından kendisine teşekkür belgesi takdim eden Eğitim Platformu Başkanı Yavuz Demir, Erzurum'a vermiş olduğu emek ve desteklerinden ötürü Ayhan Türkez'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.