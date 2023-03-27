ANALİG Erzurum'da startı verdi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kayak Yarışları Erzurum'da başladı.

Erzurum'da 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan ANALİG Kayak yarışlarının startı şehir merkezinde yapılan kortej yürüyüşü ile verildi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketinde hayatını kaybeden Hatay Şube Müdürü Osman Bayrakdar'ın anısına bu yıl ki ANALİG sezonuna 2023 ANALİG Osman Bayrakdar sezonu denildi. Yürüyüşte sporcular ellerinde deprem illeri ve depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu pankartlar yer aldı.

Erzurum Vali Vekili Murat Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bu tarz bir etkinliği mehter eşliğinde yapmıştık, bu yıl bu hazin olaydan dolayı sessiz bir şekilde burada kardeşlerimizi ağırladık. Her yıl Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Anadolu Yıldızları Ligi yani ANALİG müsabakaları düzenlenmektedir. Bu yıl da düzenlenmekte olan sezon, deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatay şube müdürümüz Osman Bayrakdar'a ithaf edilmiş olup, 2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu olarak adlandırılmıştır. 26-28 Mart 2023 tarihleri arasında 26 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımı ile Anadolu Yıldızları Ligi, Alp Disiplini kayak Türkiye şampiyonası ilimizde gerçekleştirilecektir'' dedi.

İki gün sürecek olan yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.