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Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi

Zaman zaman yaptığı gezi ve incelemelerinde eğitim kurumlarını da ihmal etmeyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçe sınırları içinde eğitim veren anaokulu öğrencilerine de ziyaret gerçekleştirdi.


0-6 yaş grubu çocukların eğitim gördüğü anaokulunda çocukların Başkan Orhan'a ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Beraberinde Aziziye İlçe Milli Eğitim müdürü Nurullah Yavilioğlu ile yaptığı ziyarette çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Orhan, çocuklar gibi şendi. Anaokulu hakkında bilgi alan Başkan Orhan, geleceğin nesli çocukların ilk eğitimini aldıkları bu okulların önemine değindi. Anne ve babadan sonda en elzem olarak görülen anaokulu eğitimi ile çocukların geleceğinin şekillendiğine dikkat çeken Başkan Orhan, “Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir” dedi.


BAŞKAN ORHAN; HER TÜRLÜ EĞİTİME DESTEK VERİYORUZ


Aziziye Belediyesi tarafından eğitim çalışmalarına verdikleri desteklerin yoğunluğuna dikkat çeken Başkan Orhan, Erasmus kapsamında yurtdışına gönderdiğimiz gençlerimizin yanında ilköğretim ve liselerde öğrencilerimizin eğitim setlerine varıncaya kadar eğitime desteklerimiz sürüyor. Bunların artarak devam ettirilmesi için çaba gösteriyoruz. Geleceğimizin emin ellerde olması eğitimlerin aksatılmadan sürdürülmesi ile mümkündür. Yerel yönetimler olarak gelecek neslimizin başarısı için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

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