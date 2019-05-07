Anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

4-10 Mayıs tarihleri arasında Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Karayolları Trafik Haftası kapsamında bu yılın teması ”Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” ve ”Yaya öncelikli Trafik Güvenliği” olarak belirlenmişti.

Oltu Bölge Trafik istasyon amirliğinde görevli Polis Memuru Mustafa Özkaraca, Ayhan Günenç, Harun Soylu ve Muhammet Erdi Sağlam tarafından yaklaşık 200 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.

Öğrencilere uygulamalı gösterilen trafik kurallarında sorulara doğru cevap veren Oltu Anaokulu öğrencilerinden Beratkan Kaya ve Beren Alper'e fahri polislik kimlik kartı verildi. Daha sonra öğrencilere Trafik andını hep birlikte okudular.

Polis memurlarından güzel bilgiler alan anaokulu öğrencileri polis otosunda da incelemelerde bulunarak keyifli dakikalar geçirdiler.