Andromeda/Sindrella Kompleksi: “Kadının bağımsız olma korkusu”

Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Andromeda diğer adıyla Sindrella kompleksi psikoloji literatüründe; içinde bulunduğu zor koşullar ve kendisini yoran sorumluluklardan kurtulmak için karşısına çıkan ilk erkek ile hayatının geri kalanını mutlu geçirme hayali kuran kadınları tanımlamak için kullanılmaktadır. Kadının duygusal olarak, düşünsel olarak ve davranışsal olarak tamamen bir erkeğe bağımlı olması, bağımsızlık korkusundan kaynaklanmakta olup Collette Dowling bu durumu “Sindrella Kompleksi” olarak tanımlamıştır. Çocukluk çağından itibaren dinlenilen masalların etkisi, kız çocuklarının korunmaya muhtaç olduğu algısı, ebeveynlerin kız çocuklarına karşı daha korumacı/kollayıcı tutumu karşısında kız çocuğu “Yardım edecek, benim yerime beni düşünecek biri var nasılsa” diyerek kendi hayatıyla ilgili sorumluluklara aktif katılım göstermeyebilir. Doğduğu andan itibaren kız çocuğuna verilen roller, kendi ebeveyn ilişkilerini model alma, çok üstüne titreyip her ihtiyacı karşılanması ile kendi ihtiyacını karşılama işini ebeveynlerine bırakan çocuk, bağımlı olarak sürdürdüğü ebeveyn-çocuk ilişkisinden kopmak istemeyebilir ve yetişkin hayatında da bu ilişkinin izini arayarak güvenli ortam olarak gördüğü kişiyle bağımlı tarzda ilişki geliştirebilir. Bunun yanı sıra ebeveynlerinden yeterince kapsanma görememe, evde baskının olması, baba ile kurulan ilişkinin bağımsız olmayı engellemesi nedeniyle evliliğin bir kaçış ve kurtuluş olduğu algısı yaratabilir. Bu durum ise, kişinin sırtını dayayacağı bir eşin hayatını kurtaracağına ve mutlu bir ilişkinin anahtarı olduğunu düşünmesine neden olabilmektedir” dedi.

Bu komplekse sahip olan kadınların mutlu bir evlilik, güzel bir gelecek hayali içinde olsalar da yaşadıkları zorluklarla tek başına savaşmak yerine, beyaz atlı prenslerinin kendisinin kurtarıcısı olmasını beklediğini ifade eden Kırna, “Genellikle bireyselleşmekten korkan bu kişiler güven duygusu, aidiyet hissi arayışında olup, sorumluluk almak istemedikleri için özgürleşmekten kaçınırlar. Bu durum bir süre sonra karşı tarafa bağımlı olmaya, mutlu bir ilişki yerine başkasının koyduğu sınırlar ile yürütülen bir ilişkiye, yaşam doyumunun azalmasına ve kısıtlanmasına, ruhsal açıdan sıkıntılara neden olabilmektedir. Hayatının tümünü bağımsız olmaktan korkarak, bir erkeğe bağımlı tarzda ilişki içinde yaşamak yerine kararlara aktif katılıp, hayatın getirdiği sorumluluğu alabilmek, kendi içinde özgürlüğe kavuşmak Sindrella kompleksini yenebilmek adına önemlidir” açıklamalarında bulundu.